Пригожин рассказал о перенесенной болезни, страшнее коронавируса

Москва, 24 апреля. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своей тяжелой болезни во время эпидемии свиного гриппа в 2009 году.

По его словам, он заразился вирусом H1N1 во время гастролей своей супруги Валерии. Продюсер сообщил, что у него поднялась температура до 39 градусов, после чего он был вынужден вызвать «скорую» — его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

«Состояние было очень неприятное — сильный кашель, из-за слабости не мог встать. Невозможно было терпеть: ты задыхаешься и ничего не можешь сделать», — рассказал Пригожин.

Он отметил, что болезнь продлилась больше месяца, и теперь коронавирус не выглядит для него таким страшным.

«Мне кажется, свиной грипп пострашнее сегодняшнего вируса. Тоже умирали люди, но границы не закрывали», — сказал он.

Напомним, эпидемия свиного гриппа, вызываемого вирусом H1N1, разразилась в 2009 году. Тогда было зафиксировано большое число заболевших в Мексике и некоторых регионах США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень опасности до шестого из шести возможных и объявила о пандемии. По приблизительным оценкам, в 2009 году от осложнений, вызванных свиным гриппом, скончались около 18,5 тысячи человек.

Первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 2,704 миллиона случаев заражения коронавирусом, от осложнений умерли 190 549 человек, более 738 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее RT сообщил, что правительство Чехии продлило режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии до 25 мая.