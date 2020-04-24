Юрист рассказала, как получить пособие по безработице самозанятым

Москва, 24 апреля. На данный момент самозанятые в РФ могут получить пособие по безработице, лишь при условии, что снимутся с учета налога на профессиональный доход (НПД), говорит ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева.

Согласно данным на конец 2019 года, в России насчитывалось более 330 тыс. официально зарегистрированных самозанятых.

Для того, чтобы официально быть признанным безработным, необходимо перейти в настройки приложения «Мой налог» и выбрать опцию «Сняться с учета НПД». Как говорит Михеева, после этого требуется подать заявку через портал «Моя работа» (для жителей Москвы), приложив к нему уведомление от налоговой о прекращении деятельности. Как отмечает специалист, после этого с вами свяжется куратор и рассчитает пособие.

Напомним, что минимальный размер пособия по безработице в РФ составляет 1,5 тыс. рублей, максимальный — 12,1 тыс. рублей. Некоторые субъекты сами установили доплаты к пособию по безработице. Например, в Москве общая сумма выплаты составляет 19,5 тыс. рублей (столичные власти доплачивает 7,7 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в Москве официально признаны безработными 18 тыс. человек, из которых 14 тыс. уже получают пособие по безработице. Глава Центра занятости «Моя работа» Роман Шкут напомнил, что получения повышенной выплаты необходимо иметь московскую прописку и отработать не менее 60 календарных дней в этом году.