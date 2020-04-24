В России зафиксирован рост числа долгожителей

Москва, 24 апреля. Росстат зафиксировал на начало 2020 года большой прирост числа долгожителей в России.

По данным статистического ведомства, на первое января 2020 года в РФ резко выросло число мужчин и женщин, отметивших свое 99-летие. Росстат насчитал 3330 дедушек этого возраста, тогда как год назад их было 1606. Число встретивших 99-й день рождения бабушек достигло 7816 человек, годом ранее их было 3892. Как пишет РИА Новости, ежегодно в России растет и число граждан, отметивший 100-летний юбилей — 6892 мужчины и 15 801 женщина, 10 лет назад их было 1416 и 6086 соответственно.

«Численность поколения, родившегося в 1920-е, достигшего 99 лет в 2019 году и зафиксированного на первое января 2020 года, изначально была заметно многочисленнее поколения, достигшего такого же возраста годом ранее. Число долгожителей будет увеличиваться, потому что 100 лет назад по мере выхода из Гражданской войны рождалось больше детей», — пояснил профессор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

По словам доцента кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольги Лебединской, рост числа долгожителей в России стал возможен благодаря национальным проектам по активному долголетию, поддержанию здоровья людей старшего поколения.

«Нынешние долгожители — это те, кто родился до 1920 года, то есть во время Первой мировой войны, революции и Гражданской войны, когда рождаемость падала. Но даже в тяжелых условиях жизнь продолжается, надо отдать должное нашим прабабушкам и прадедушкам — они продолжали свой род», — отметила Лебединская.

Эксперты прогнозируют, что рост числа долгожителей в России будет продолжаться и в ближайшие десятилетия, а точную информацию даст предстоящая перепись населения.

Ранее RT сообщил, что в РФ на начало 2020 года на тысячу женщин приходилось 866 мужчин.