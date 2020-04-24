Вашингтон, 24 апреля. Пандемия коронавируса оставила без работы многих американцев, из-за этого нагрузка на благотворительные организации, занимающиеся поставкой еды нуждающимся, выросла на 70%, сообщает Business Insider.

По словам автора статьи, с данной проблемой столкнулись 95% всех продовольственных банков в некоммерческой сети Feeding America. Представители организации опасаются, что если режим изоляции продолжится, то им не хватит средств на всех нуждающихся, число которых растет с каждым днем.

Как рассказывает глава продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер, ему никогда не доводилось видеть огромных километровых очередей за продуктами — на прошлой неделе 10 тыс. человек обратились за едой.

«Конца кризиса не предвидится, так же, как и конца этих очередей из автомобилей», — отмечает Купер.

Он подчеркивает, что ранее банк в Сан-Антонио обслуживал 60 тыс. человек в неделю, а теперь число нуждающихся возросло до 120 тыс. Он сомневается, что им хватит еды, чтобы прокормить всех и говорит, что «надеется на чудо».

Согласно оценке Feeding America, в ближайшее время еще 17,1 млн жителей США начнут испытывать нехватку продовольствия.

Вице-президент и главный операционный директор организации Кэти Фитцджеральд говорит, что пандемия спровоцировала беспрецедентную ситуацию, которой не было за все 50 лет работы сети.

Отмечается, что благотворительная сеть также страдает от нехватки волонтеров и защитных средств.

Согласно последним подсчетам Университета Джонса Хопкинса, общее число жертв коронавируса в США превысило 47 тыс. человек. Количество подтвержденных случаев заражения составляет почти 848 тыс.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».