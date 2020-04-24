Вирусолог оценил возможность второй вспышки коронавируса осенью в России

Москва, 24 апреля. Рост заболеваемости коронавирусом в России может упасть к лету, однако не исключено, что вирус вновь появится осенью, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

«Похоже, он пришел к нам надолго! Я думаю, что, может быть, к лету заболеваемость упадет, но осенью, скорее всего, опять вирус появится. Для того, чтобы с ним по-настоящему сражаться, нам будет нужна вакцина. Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный», — заявил вирусолог в беседе с KP.RU.

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов отметил, что пока нет точных данных о том, что у переболевшего новым типом коронавируса может сформироваться иммунитет. Если этот факт будет доказан, «то будет и вакцина».

Проблемы с разработкой вакцины, по его словам, могут возникнуть, если подтвердится, что переболевшие коронавирусом болеют повторно.

«Для этого нужно с помощью тестов на антитела к вирусу изучать, как долго они сохраняются в крови у переболевших. Тогда будет понятно, можно ли заражаться повторно, или защиты хватит хотя бы до конца сезона», — уточнил Жемчугов.

Ранее в четверг глава Высшего совета здравоохранения Италии, член научно-технического комитета при правительстве Франко Локателли сообщил, что в мире ведется исследование пяти вакцин против коронавируса: две в США, по одной в Британии, Германии и Китае. При этом он подчеркнул, что это не означает, что все они поступят в открытую продажу. По его словам, пока неизвестно, как долго действует защитный иммунитет, это еще только предстоит выяснить ученым.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости: поход в магазин, вынос мусора или выгул собаки.