Ливийцы ждут окончания затянувшегося политического кризиса

Триполи, 24 апреля. Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех обозначил необходимые действия для создания Президентского совета, которые помогут положить конец затянувшемуся политическому кризису в стране.

Салех в своем выступлении в четверг вечером подчеркнул, что ливийцы по случаю благословенного месяца Рамадан ожидают, что этот месяц станет концом пандемии коронавируса и началом осуществления надежд ливийцев на стабильность и построение государства, в котором не будет места хаосу и беззаконию.

Салех констатировал, что политический диалог потерпел неудачу, и что Палата представителей и парламент Ливии не смогли достигнуть урегулирования ливийского кризиса из-за конфликта интересов. По словам политика, их оппоненты «хотят продолжения хаоса и безумия».

Салех обозначил несколько пунктов, которые позволили бы добиться мира в стране.

Первый пункт касается выбора представителей в Президентский совет. В каждом из трех регионов Ливии будет избран представитель путем всеобщего согласия или тайного голосования под надзором ООН. После одобрения Президентский совет назначит премьер-министра и его заместителей, представляющих три региона.

После формирования Президентского совета будет создан комитет экспертов для выработки и разработки конституции страны, после чего будут организованы президентские и парламентские выборы на основе принятой конституции, которая определит форму государства и его политическую систему.

Четвертый пункт касается роли вооруженных сил. По словам Салеха, ВС Ливии должны защищать страну и ее безопасность, не причиняя вред ливийцам, и препятствовать ЛНА в этом нельзя ни в коем случае. При этом новый Президентский совет коллективно принимает на себя обязанности Верховного главнокомандующего вооруженными силами на этом этапе.

Палата представителей Ливии продолжит выполнять свою роль в качестве избранного законодательного органа до избрания нового парламента. Регион, чьи представители будут избраны в Президентский совет, не вправе выбирать премьер-министра. Президент и вице-президенты совета не имеют права баллотироваться на пост главы государства на первых выборах. Вооруженные силы имеют право назначать министра обороны.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, 22 апреля под руководством Салеха состоялось совещание с главами постоянных комитетов Палаты представителей, где было принято коллегиальное решение о создании Президентского совета. К реализации приглашаются представители ООН и международного сообщества, что в этой связи является знаком транспарентности процесса, свидетельствует о его соответствии международным правовым нормам.

Комментируя создание Президентского совета в беседе с ФАН, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил, что иного способа объединить страну на сегодняшний день не существует, поскольку ни ООН, ни так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не предложили ничего для урегулирования кризиса. В то же время, председатель Палаты Салех жаждет возродить страну и создать новое правительство в соответствии с мирными инициативами ООН.