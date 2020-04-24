Пульмонолог предупредил о бессимптомном развитии пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля. Главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев сообщил, что коронавирус нового типа вызывает бессимптомное развитие пневмонии у заболевших.

Авдеев отметил, что нынешняя атипичная вирусная пневмония в самом деле отличается от внебольничной пневмонии, с которой врачи сталкивались ранее, хотя подобные заболевания известны ученым достаточно давно.

«Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает необычно. Это связано с тем, что у пациентов с COVID-19 мы наблюдаем разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями», — рассказал пульмонолог.

В качестве примера Авдеев привел пациентов с подтвержденным коронавирусом, у которых нет ни жалоб, ни симптомов, ни внешних признаков болезни.

«Нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом при проведении компьютерной томографии у пациентов обнаруживаются признаки пневмонии», — пояснил он.

Врач также напомнил о случае с круизным лайнером Diamond Princess, на борту которого была зафиксирована вспышка коронавируса. Из зараженных пассажиров судна 73% больных не имели никаких симптомов.

«Среди этих же бессимптомных пациентов на компьютерной томографии легких были изменения, говорящие о наличии пневмонии. Они были выявлены у 54% больных. То есть у большинства», — подчеркнул Авдеев.

Пульмонолог сообщил, что на сегодняшний день человечество столкнулось с возможностью развития бессимптомных форм пневмоний.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире выявлено 2,703 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончались 190 490 человек, более 738 тысяч пациентов выздоровели.