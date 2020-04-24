Хафтар просит ливийцев принять историческое решение и отказаться от Схиратских соглашений

Марионеточное Правительство национального согласия (ПНС) действует незаконно и ведет ливийский народ к страданиям, заявил глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

Фельдмаршал Халифа Хафтар в рамках пресс-конференции 23 апреля заявил, что Ливия находится в тяжелом положении, а страдания народа достигли своего апогея. Глава ЛНА призвал мирных граждан поддержать аннулирование так называемого политического соглашения. Речь идет о подписанных в 2014 году Схиратских соглашениях, с помощью которых террористы ПНС делегировали свои полномочия на два года.

Народу Ливии необходимо немедленно принять решение о передаче полномочий достойным учреждениям, чтобы достигнуть процветания страны. Сделать это следует в соответствии с Конституцией, которая выступает гарантом будущего мира и поможет создать условия для построения гражданского государства, к которому стремится ливийский народ.

Хафтар призвал граждан принять историческое решение через местные советы и институты гражданского общества, через организации и учреждения, чтобы в будущем выйти из-под гнета боевиков ПНС и свободно выражать свою волю.