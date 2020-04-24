Эксперт раскрыл секреты инвестиций в золото в период кризиса

Москва, 24 апреля. Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин раскрыл секреты инвестиций в золото в период кризиса.

По словам эксперта, вложения в золото в период нестабильной экономической ситуации являются «достаточно интересной стратегией». Бахтин напомнил, что можно выбрать физический и виртуальный металл, но в обоих случаях «особой прибыли ждать не стоит», такие инвестиции помогут лишь уйти от риска.

Как пишет «Прайм», золото остается единственным активом, выигрывающим в ходе текущего кризиса. Плюсы покупки физического металла в том, что инвестор получает в собственность осязаемый актив, не связанный ни с одной из валют и полностью защищающий от рисков инфляции, девальвации, а также банкротства финансовых институтов. Минусы владения слитками и монетами состоят в их низкой ликвидности и большой разнице между ценой покупки и продажи. К этому стоит прибавить также неизбежные расходы на хранение металла в банковской ячейке, что позволяет избежать повреждений.

«Покупку золота стоит рассматривать главным образом как стратегическую инвестицию. С инвестиционной точки зрения вопрос вложений в него индивидуален — доля защитного актива будет зависеть от финансовой целей инвестора, объема активов, толерантности к рискам и временного горизонта инвестиций», — отметил Бахтин.

Эксперт подчеркнул, что в целом золото не приносит процентного дохода, а его стоимость может по-настоящему сильно измениться только в случае каких-то глобальных потрясений.

«Инвестор может выбрать также фьючерсы, обезличенный металлический счет на золото в банке, отраслевой или торгуемый на бирже «золотой» ETF, который «следит» за котировками металла. Последний — наиболее простой, выгодный и доступный для частных инвесторов инструмент, но понадобится минимальный опыт в трейдинге и открытый брокерский счет», — добавил инвестиционный стратег.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что девятого апреля золото подорожало до максимума с конца 2012 года.