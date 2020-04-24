Комаровский составил 10 правил безопасного посещения магазинов в пандемию

Киев, 24 апреля. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о десяти правилах, которые позволят избежать заражения коронавирусом при походе в магазин.

«Правило первое — составьте план покупок. Два — идите в знакомый магазин, чтобы вы знали, что там где лежит. Третье — избегайте часа-пик», — заявил врач в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

В магазине при себе, по его словам, необходимо иметь санитайзер и соблюдать дистанцию не менее метра от других покупателей.

«Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения», — добавил Комаровский.

Кроме того, чтобы избежать потока людей врач посоветовал в многоэтажных магазинах спускаться на эскалаторе, а подниматься по лестнице.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости: поход в магазин, вынос мусора или выгул собаки.

В ночь на пятницу стало известно, что в Москве за сутки от COVID-19 скончались 37 человек, передавала «Газета.ру». Среди скончавшихся были пациенты в возрасте от 37 до 86 лет, некоторые из них имели сопутствующие заболевания.

Всего в России зафиксировано 62 773 случая инфицирования коронавирусом, 555 пациентов скончались, вылечился 4 891 человек.