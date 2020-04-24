Россиянам рассказали о секретах поиска хорошей работы после пандемии

Москва, 24 апреля. Поиском новых рабочих мест после пандемии коронавируса, наверняка, озаботятся многие жители России. Гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, как уже сейчас можно улучшить свои шансы на получение новой работы.

Прежде всего специалист советует начать с улучшения своего профиля в социальных сетях.

«Работодатели последние два года очень активно проверяют кандидатов в соцсетях. Служба управления персоналом смотрит на поведение соискателей во внешнем мире, а также на то, какие у них друзья», — говорит Долякова.

По ее словам, почти 15% работодателей отказывают кандидатам именно из-за сомнительного контента в их соцсетях. Она отмечает, что социальные сети — визуальное продолжение вашего резюме.

Эксперт рекомендует девушкам отказаться от размещения фото в купальниках и в разных позах, при трудоустройстве в крупную компанию это может стать причиной отказа. Мужчинам рекомендуется не публиковать снимки с выпивкой. Долякова говорит, что такие снимки должны оставаться внутри ближайшего окружения, а не попадать в соцсети. Также она советует воздержаться от политических комментариев и призывов у себя на странице, так как в большинстве случаев это огульные эмоциональные заявления или неподтвержденные факты.

Специалист отмечает, что стоит сегментировать контент в разных социальных сетях.

«Instagram — более личная история. Там отдых, отпуск, семья и дети. Facebook — более профессиональная история. Здесь лучше рассказывать про увлечения, карьеру, планы. «ВКонтакте» больше подходит молодежи, тем, кто претендует на позиции среднего или начального звена», — говорит Долякова.

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