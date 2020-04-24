Bloomberg сообщило о заскучавших из-за пандемии богачах, скупающих бриллианты

Лондон, 24 апреля. Богатейшие люди мира начали скупать бриллианты на фоне коронавирусной пандемии. Об этом рассказала специалист аукционного дома Sotheby's Катарина Бекет. По ее словам, они делают это от скуки.

«Они носят свои громадные бриллианты дома, потому что это приносит им радость», — сообщила Бекет.

Специалист аукционного дома рассказала, что миллионеры скупили на аукционах старинные ювелирные изделия стоимостью сотни тысяч долларов. С начала марта Sotheby's провел несколько онлайн-торгов, в ходе которых были проданы 92% всех лотов. Более 60% из них при продаже превысили свою изначальную цену.

Среди прочего, на этих аукционах за 199 тысяч долларов было продано кольцо с алмазом 1930 года, а также кольцо с желтым бриллиантов – за 253 тысяч долларов. В целом, выручка дома Sotheby's превысила шесть миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что сразу несколько стран обратились к Вашингтону, чтобы забрать свое золото, переданное на хранение США. Причиной стал кризис, настигший мировому экономику из-за пандемии коронавируса.

В новых реалиях самым привлекательным объектом для инвестиций стало золото, поэтому драгоценный металл в хранилищах Федерального резервного банка США быстро стал горячей темой и ряд государств уже озаботился репатриацией этих активов.

Напомним также, что по данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году Москва купила 158,1 тонны золота, в январе еще 8,1 тонны. Таким образом, общий золотой запас России достиг отметки в 2 279,2 тонны, что является пятым показателем в мире.