ООН, 24 апреля. Позиция Украины, заблокировавшей в Генеральной ассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, сказано в комментарии, размещенном на сайте постпредства РФ при всемирной организации.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о блокировании в ООН российской резолюции, которая предусматривает ослабление режима санкций в период пандемии. В постпредстве РФ ранее отмечали, что проект документа, содержащего призыв отказаться от односторонних экономических санкций против развивающихся стран, заблокировала группа западных государств и поддержавших их стран.

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции», — говорят российские дипломаты.

В постпредстве РФ подчеркивают, что украинская позиция подрывает одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом. По мнению дипломатов, от такого взаимодействия, выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего в развивающихся государствах.

«Призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела», — комментируют решение Киева в постпредстве.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина заблокировала в ООН российскую резолюции против санкций, навредив тем самым себе. Он говорит, что украинские политики не способны объективно оценить ситуацию.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.