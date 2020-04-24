Трамп опроверг заявления о болезни Ким Чен Ына

Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам главы Белого дома, эти слухи недостоверны.

На брифинге в четверг Трамп выразил надежду, что глава Северной Корей «не испытывает проблем со здоровьем».

«Я думаю, что сообщения [о состоянии Ким Чен Ына] недостоверны. Сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны», — заявил он.

Слухи об ухудшении здоровья главы КНДР возникли после того, как Ким 15 апреля пропустил празднование дня рождения его деда, отца-основателя страны Ким Ир Сена. Его видели в последний раз за четыре дня до этого на заседании правительства.

Кроме того, ранее американская разведка узнала, что глава КНДР проходит курс операций в связи с проблемами с сердечно-сосудистой системой. Как рассказал источник телеканала CNN, сейчас трудно оценить тяжесть состояния Кима.

Еще в прошлый вторник Трамп заявил журналистам, что хотел бы пожелать здоровья северокорейскому лидеру. При этом он добавил, что не верит сообщениям CNN.

Однако вскоре в СМИ появилась информация, что сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон может возглавить КНДР в случае его смерти. По данным японских СМИ, еще с конца прошлого года северокорейские власти готовят передачу поста лидера КНДР его сестре на случай, если этого потребуют экстренные обстоятельства. Одним из таких поводов может стать внезапная смерть Ким Чен Ына.