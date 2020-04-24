СМИ узнали, как живет Хаматова в своем доме в Латвии

Москва, 24 апреля. После выхода на экраны сериала «Зулейха открывает глаза» актрису Чулпан Хаматову накрыло волной критики. Сейчас она живет в самоизоляции и прямые эфиры посвящает работе своего благотворительного фонда «Подари жизнь». О личной жизни актриса не распространяется. Знакомые артистки рассказали СМИ о том, как сейчас живет народная артистка РФ.

Как передает KP.RU, Хаматова купила купила землю в Латвии – в 80 км от Риги, ближе к России, где построила свой дом. Здесь она проводит все свое свободное время вместе с тремя дочками Асей, Ариной и Ией.

Девочки родились в разных браках. По словам ее друзей, расставание с последним мужем было драматичным, но сейчас актриса вновь обрела гармонию.

«Чулпаша пока живет без мужа. Она совершенно не умеет отдыхать. У нее съемки, спектакли, работа в фонде – она абсолютно отдает все свое время работе, заботам. Но такая добрая, красивая, талантливая женщина не должна долго оставаться одна. Вот только где знакомиться? Не в интернете же?!» — рассказал изданию ее коллега.

Когда Хаматовой вручили государственную премию, размер которой составил 5 млн рублей, она сразу же перевела все деньги в благотворительный фонд. Дочки поначалу расстроились, поскольку рассчитывали на путешествие, но когда мать объяснила им, что в тот момент решался «вопрос жизни и смерти», девочки ее поддержали.

Сама актриса тоже доверяет своим детям. Старшая Арина приняла решение бросить школу, чтобы воплотить в жизнь свою мечту — сейчас она учится на первом курсе музыкального училища по классу фортепиано.

Напомним, после премьеры сериала «Зулейха открывает глаза» на его создателей и Хаматову обрушился шквал критики. Писатель Захар Прилепин, в частности, заявил, что съемочная группа неверно истолковала посыл произведения Яхиной и сняла «русофобскую картину». Российская журналистка и телекритик Ирина Петровская решила, что сериал выглядит примитивным и однобоким по сравнению с книгой, а правозащитник Александр Брод заметил, что картина может оскорблять чувства верующих.

Позднее Хаматова ответила на проклятья из-за сериала. По ее словам, у некоторых зрителей слишком много времени, поэтому они решили потратить его на негатив. Актриса призналась, что ждала оценки от прогрессивной части общества.