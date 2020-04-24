Кадыров рассказал, как впервые встретился с Путиным

Грозный, 24 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, знакомство с главой государства произошло благодаря его отцу.

«Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат-Хаджи Кадыров, это было в Сочи, в 2000 году», — рассказал глава Чечни во время прямого эфира в Instagram.

Он говорит, что потом еще состоялись встречи в Моздоке и Гудермесе.

В 2000 году 24-летний Рамзан Кадыров служил в штабе отдельной роты милиции при УВД МВД по Чечне. Во главе республики он встал в 2007 году.

Первый глава Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в результате теракта во время парада Победы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года.

Недавно Рамзан Кадыров сообщил, что власти республики организуют бесплатную раздачу 500 тыс. медицинских масок для местных жителей. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время режим карантина будет снят, но до тех пор рекомендовал строго соблюдать самоизоляцию.

На днях министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что власти Чечни успешно одолевают идеологических противников в американских социальных сетях Instagram и Facebook. Он подчеркнул, что не видит надобности в блокировке западных ресурсов на территории РФ.