Amazon заподозрили в недобросовестной конкуренции

Брюссель, 24 апреля. Регулирующие органы Европейского союза заподозрили компанию Amazon в недобросовестной конкуренции.

Как рассказала глава европейского антимонопольного регулятора Маргрете Вестагер, онлайн-ритейлер Amazon, который одновременно является площадкой для размещения товаров и продавцом собственной продукции, мог использовать имеющиеся у него данные других продавцов для повышения собственных продаж.

«Мы собираем информацию по этому вопросу», — заявила Вестагер.

Она подчеркнула, что в рамках этой работы регулирующие органы Евросоюза планируют опросить других участников рынка, чтобы «полностью разобраться в этой проблеме».

Еврокомиссар по вопросам конкуренции уточнила, что на данном этапе проводится предварительная проверка.

«Официальное дело пока не открыли. Мы пытаемся найти доказательства и получить полную картину», — добавила она.

Европейский антимонопольный регулятор имеет право штрафовать компании, нарушившие законодательство ЕС о свободной конкуренции, на сумму до 10% от их глобального оборота.

В штаб-квартире Amazon отказались комментировать ситуацию. Как отмечает агентство Рейтер, половину всех товаров, представленных на сайте ритейлера, продают сторонние организации малого и среднего бизнеса. Так, в прошлом году предприниматели Великобритании при помощи Amazon реализовали за пределами страны товары на сумму, превышающую три миллиарда долларов. Такой же оборот в Германии составил по итогам 2019 года 2,45 миллиарда долларов.

В сентябре прошлого года Amazon стала второй после Apple американской компанией, капитализация которой превысила один триллион долларов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что глава Amazon Джефф Безос разбогател за один день на 6,4 миллиарда долларов на фоне рекордного роста стоимости акций компании.