Зеленскому припомнили шутку про «нерастаможенного украинца» Саакашвили

Москва, 24 апреля. Выступая в шоу «Квартал 95», Владимир Зеленский, который тогда еще не был президентом Украины, высмеивал бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому сейчас он хочет предложить пост вице-премьера.

Украинское издание Strana.ua напомнило о выпуске «Квартала 95» трехлетней давности, где Зеленский назвал Саакашивили «первым нерастаможенным человеком Украины на польских номерах». Эта шутка отсылала к прорыву Саакашвиил через польско-украинскую границу после того, ему был запрещен въезд на Украину. В представленной Зеленским сценке, прорыв Саакашвили является постановкой, а грузинского политика сопровождают купленная массовка и журналисты. Саакашвили в номере пытается говорить по-украински, но он постоянно совершает ошибки.

В том же скетче были высмеяны и другие участники прорыва Саакашвили через границу: бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и глава партии «Самопомощь» Андрей Садовый.

Напомним, что Михаил Саакашвили заявил, что получил от украинского президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам.

Сам Саакашвили предложил властям Тбилиси 5,5 млрд долларов на восстановление экономики в обмен на перенос рассмотрения возбужденных против него дел, пишет «Газета.ру».

По словам Саакашвили, если грузинские власти предоставят ему временный официальный статус представителя руководства государства и перенесут рассмотрение возбужденных против него дел до осени, то он привезет в страну 5,5 млрд долларов от инвесторов на восстановление экономики после коронавируса.