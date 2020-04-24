Лондон, 24 апреля. Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новую песню и видеоклип под названием Living In A Ghost Town. Трек посвящен пандемии коронавируса.

Это первый сингл коллектива за последние 8 лет. По словам музыкантов, песня была записана еще год назад в Лос-Анджелесе, однако работа над ней не была завершена, пока рокеры не оказались в самоизоляции. Они признаются, что слегка изменили первоначальный текст, чтобы точнее отразить ситуацию, которая сейчас сложилась в мире.

В песне говорится о проблемах, с которыми столкнулось человечество. Солист группы Мик Джаггер поет о том, что раньше «жизнь была прекрасна», но теперь он чувствует себя «призраком» в «городе-призраке».

Недавно сообщалось, что от коронавируса скончался британский бас-гитарист Мэттью Селигмен, сотрудничавший со многими популярными исполнителями, включая Дэвида Боуи и Шинейд О'Коннор. Вместе с Боуи он выступал на благотворительном концерте Live Aid, состоявшемся в 1985 году и собравшем множество звезд поп- и рок-музыки.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».