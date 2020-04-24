Врач спрогнозировал скачок числа заразившихся COVID-19 россиян на следующей неделе

Москва, 24 апреля. Скачок числа заразившихся COVID-19 может произойти в России на следующей неделе, считает главврач медцентра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«У нас сейчас подходит момент карантинного периода после нарушений самоизоляции. На следующей неделе, я боюсь, мы увидим скачок как итог этих нарушений. Надеюсь, что этот скачок будет небольшой», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению инфекциониста, Москва может выйти на плато к концу предстоящих майских праздников и продержаться на нем до двух недель. Эксперт добавил, что спускаться с плато Москва будет примерно в два раза дольше, чем поднималась.

Тимаков добавил, что ослабить ограничения следует для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, а также для беременных и женщин с детьми, поскольку жизнь без движения для них может стать причиной появления других болезней. К примеру, добавил врач, можно открыть скверы при условии соблюдения социальной дистанции, передает ТАСС.

В четверг сообщалось, что Департамент транспорта Москвы предупредил жителей столицы о том, что за несоблюдение социальной дистанции в общественном транспорте будут выписываться штрафы в размере 5 тыс. рублей, передавала «Газета.ру».

В ночь на пятницу стало известно, что в Москве за сутки от COVID-19 скончались 37 человек, передавал RT. Среди скончавшихся были пациенты в возрасте от 37 до 86 лет, некоторые из них имели сопутствующие заболевания.

Всего в России зафиксировано 62 773 случая инфицирования коронавирусом, 555 пациентов скончались, вылечился 4 891 человек.