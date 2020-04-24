Трамп заявил о гибели коронавируса при воздействии солнечного света

Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что солнечный свет уничтожает коронавирус за минуту. Такое высказывание он сделал во время брифинга в Белом доме.

Выступая перед журналистами, Трамп посоветовал «доставлять солнечный свет внутрь организма», чтобы эффективнее бороться с вирусом.

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», — заявил американский президент.

Отметим, что ранее Трамп утверждал, что коронавирус плохо переносит теплый и влажный климат.

Ранее глава США заявил, что распространение коронавируса имеет и положительные последствия. Например, вирус может приучить американцев к полезным привычкам в быту. По словам Трампа, в будущем такая предосторожность поможет людям избегать гриппа.

Дональд Трамп также упомянул привычку регулярно мыть руки, а также о том, что стоит соблюдать дистанцию с окружающими людьми. Также президент США предупредил американцев, что в связи с пандемией коронавируса ближайшие две недели будут «очень болезненными».

В настоящее время США занимают первое в мире место по зарегистрированным случаям заражения коронавирусом. В стране заразились более 882 тысяч человек, почти 50 тысяч американцев умерли, более 80 тысяч — вылечились. Высокие показатели заражения Трамп связывал с активным тестированием населения.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань (КНР). На фоне быстрого распространения опасной инфекции Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию.