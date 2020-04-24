Захарова рассказала о работе МИД по возвращению россиян из Джидды

Москва, 24 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о трудностях, с которыми пришлось столкнуться при организации возвращения российских граждан из Джидды.

В среду, 22 апреля, спецрейсом авиакомпании UTair в Махачкалу из Джидды вернулись 230 россиян, включая двоих младенцев. По словам Захаровой, рейс был подготовлен в сотрудничестве МИД РФ и посольства России в Саудовской Аравии, Минкосвязи, Минтранса, Росавиации и правительства Дагестана.

«Пришлось буквально собирать наших соотечественников по всей территории Аравийского полуострова от границы с Иорданией до границы с Йеменом в условиях круглосуточного комендантского часа, нарушенного междугороднего сообщения и жестких правил перемещения внутри городов, а также прочих ограничений, установленных в Саудовской Аравии в рамках борьбы с пандемией коронавируса», — рассказала она.

Большинство попавших на вывозной рейс россиян, отметила Захарова, находились в составе туристических и паломнических групп, не вставали на консульский учет, поэтому информацию о них найти было нелегко. Двоих граждан пришлось вывозить из далекого горного района, «в который и в обычное время добраться — задача не из легких».

Захарова отметила, что при составлении списков на рейс принимались в расчет сложные жизненные ситуации, в которых находились некоторые из сограждан, а при оформлении выездных документов на студентов местных вузов возникли трудности, из-за чего произошла задержка рейса.

«Разблокировать ситуацию удалось лишь при непосредственном участии МИД Королевства», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ указала также на «необоснованные обвинения» в «бездействии» российской дипслужбы, появившиеся в соцсетях. По ее словам, «загранучреждениям пришлось опровергать слухи, которые могли ввести в заблуждение россиян, пожелавших покинуть Саудовскую Аравию».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что около 50 тысяч россиян в данный момент хотят вернуться домой из-за границы.