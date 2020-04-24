Эксперты предрекли вспышки ВИЧ-инфекции в России после пандемии

Москва, 24 апреля. Пандемия коронавируса в России может стать причиной возникновения вспышек ВИЧ-инфекции, полагают специалисты. Они указали на тот факт, что в некоторых регионах из-за режима самоизоляции приостановлено называемое низкопороговое тестирование на вирус иммунодефицита, а СПИД-центры принимают лишь тяжелобольных, ограничив остальную деятельность развозом лекарств.

Карантинные меры в России привели к сокращению работы по профилактике ВИЧ, а сотрудники СПИД-центров брошены на борьбу с коронавирусом. Кроме того, были приостановлены программы низкопорогового скрининга, которые позволяли человеку анонимно провериться на инфекцию.

«В связи с отсутствием доступа к программам, например, для наркопотребителей, по которым они могли пройти тест на ВИЧ-инфекцию, получить помощь врачей, действительно может произойти вспышка инфекции», — приводит газета «Известия» слова замруководителя петербургского фонда «Гуманитарное действие» Алексея Лахова.

Он отметил, что некоммерческие организации приостановили свою деятельность, поэтому для проверок на ВИЧ остались лишь экспресс-тесты, а также немногочисленные анонимные кабинеты в больницах.

Тем не менее, сотрудники СПИД-центров пытаются принимать меры, чтобы снизить урон от последствий карантина. Так, в Екатеринбурге осваивают работу в дистанционном режиме.

«Мы пытаемся наладить работу в дистанционном режиме: собираем заявки на тестирование в интернете, высылаем посылки с наборами для тестирования и профилактики, поддерживаем людей по телефону или видеосвязи», — заявила представитель местной НКО «Гуманитарный проект» Маргарита Логинова.

Напомним, что ранее глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил о том, что на ранних стадиях ВИЧ иммунная система человека активируется и вырабатывает большое количество антител к разным вирусам, поэтому у людей с ВИЧ шанс заражения коронавирусом ниже.