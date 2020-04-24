В Ленобласти микропредприятие обеспечивает бесплатными обедами одиноких пенсионеров

Во Всеволожском районе Ленинградской области маленькая фирма по доставке горячих обедов взяла под опеку 13 жителей: пенсионеров, инвалидов, ветеранов. Включив этих людей в свои ежедневные маршруты, они привозят им домой готовую пищу. Подробнее – в материале Федерального агентства новостей.

В самом начале карантина индивидуальные предприниматели, руководители компании «Едавик» Виктор Русов и Вячеслав Борисов обратились в местный муниципалитет, чтобы получить списки нуждающихся, после чего лично объехали всех по адресам.

«Если честно, списки пришлось серьезно перепроверять, в помощи, на наш взгляд, нуждались далеко не все, — рассказал ФАН предприниматель. — Но многие истории меня просто потрясли. Раньше я не сталкивался с таким количеством человеческой беды, у многих из наших подопечных и до карантина не было возможности позаботиться о себе, и мы уже начали думать о том, чтобы и после снятия ограничительных мер продолжить их кормить».

Сейчас ежедневными горячими обедами компания снабжает 13 человек в Кудрово, Янино и Всеволожске. Время от времени Виктор созванивается с подопечными и спрашивает – нравится ли им меню, вкусно ли было. Доставка осуществляется по всем правилам безопасности, бесконтактным способом. Кстати, ателье по пошиву многоразовых масок, куда предприниматели обратились за инвентарем, предоставило им свою продукцию бесплатно, узнав, для чего они нужны.

Как и большинству представителей микробизнеса, компании «Едавик» сейчас живется непросто: до карантина у Русова работал ресторанчик, а теперь непонятно, удастся ли его открыть вновь, потому что с арендодателем никак не удается договориться о снижении арендной платы. Тем не менее, мужчина убежден, что бизнес в эти трудные времена должен проявлять социальную ответственность. А относиться к еде как к базовой потребности людей Русова научила бабушка, которая прошла войну и уверена, что сытость – главное условие выживания.

«Это наши личные убеждения, что каждая компания должна что-то предпринимать, оказывать посильную помощь, потому что государство это все не потянет, — пояснил свою позицию Виктор. — Каждый должен вносить свой посильный вклад. Наша компания, например, занимается доставкой обедов в офисы и квартиры, и для наших подопечных мы не делали отдельного меню, просто добавили их адреса в текущую бизнес-схему на безвозмездной основе. Они все в зоне риска, все возрастные и одинокие. Одна бабушка так боится вируса, что заклеивает замочную скважину скотчем, чтобы микроб не прошел. За дверью оставляет нам корзинку, в которую курьер ставит обед. Конечно, можно возмущаться тем, в каких условиях эта бабушка живет, а можно ей помочь по мере сил».

К слову, силы свои компания вынуждена рассчитывать. Доходы и так «просели», а в мае Русов опасается еще большего спада покупательской способности у клиентов, когда те не получат свои зарплаты за апрель. В этих обстоятельствах «Едавик» сможет гарантировать бесплатное питание на ежедневной основе максимум двадцати подопечным. Принимать помощь от благотворителей предприниматель не готов, опасаясь обвинений в наживе.

«Была мысль привлечь людей, партнеров для помощи, чтобы охватить большее количество нуждающихся. Но мы решили этого не делать, нас могут неправильно понять, — поделился предприниматель. — Мы реально можем потянуть 20 человек ежедневно. И я уже вижу, что после окончания карантина некоторых из наших подопечных мы продолжим кормить».

Пока позволяют возможности, команда «Едавик» продолжает искать нуждающихся в свой список, и участвует в более крупных акциях. Так, 23 апреля по предложению Анны Замараевой, помощницы депутата ГД Олега Лаврова, они привезли 60 обедов для одиноких бабушек и дедушек в социальный дом №5 Кировского района Санкт-Петербурга.

«Я убежден, что настоящий бизнесмен – это в первую очередь созидатель. Деньги не самоцель, ведь то, что ты делаешь, приносит тебе удовольствие. Ты создал продукт, предложил его людям, и им этот продукт понравился. Например, создал для них службу доставки, и видишь, что это востребовано, что у твоих сотрудников есть рабочие места, а твои блюда нравятся клиентам. А с теми, кто не может себе позволить быть твоим клиентом, кто действительно нуждается в помощи, стоит поделиться по мере сил, особенно в тяжелое время. Таким должен быть бизнес», — резюмировал собеседник ФАН.