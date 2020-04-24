США выделят Гренландии 12 млн долларов для усиления присутствия в Арктике

Вашингтон, 24 апреля. США летом планируют открыть консульство в Гренландии и выделить более 12 млн долларов на развитие этой территории в составе Дании для усиления своего присутствия в Арктике. Об этом заявил журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга.

«Мы являемся, как все знают, арктической страной в течение уже 150 лет [с момента покупки Аляски у России], так что нет ничего нового в том, что мы вовлечены в дела Арктики, и мы воодушевлены перспективами вновь открыть наше консульство в Нууке этим летом», — заявил представитель Госдепа.

По его словам, целью США является возможность «стать приоритетным партнером арктических государств, в том числе в Гренландии». Это одна из причин, по которой Вашингтон хочет усилить присутствие в регионе.

«В рамках этих усилий мы разработали, консультируясь опять же с Королевством Дания и властями Гренландии, пакет финансирования объемом 12,1 млн долларов, чтобы дать в своем роде толчок этим новым начинаниям — возрождению, если хотите, нашего взаимодействия с Гренландией», — сообщил представитель госдепартамента.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Гренландия вызывала интерес у США еще со времен Второй мировой войны. После окончания войны остров вернулся к Дании, но США продолжали рассматривать его как перспективную территорию для освоения. В 1951 году в северной части острова создали американскую авиабазу «Туле». База функционирует по сей день, и американские умы уже не один год вынашивают идею размещения на базе своих ракетных комплексов. Эксперты обращали внимание на то, что с обострением противостояния в Арктике роль Гренландии значительно важнее, и вполне возможно, что вскоре она окончательно станет главным плацдармом США в регионе.

В комментарии ФАН политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик ранее выразил надежду, что ни датская корона, ни датское правительство, ни население Гренландии не захотят, чтобы этот остров стал полигоном для демонстрации военной мощи США и потенциальным объектом для ответного удара в случае американской агрессии.