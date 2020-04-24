Птиц и насекомых назвали возможными переносчиками коронавируса

Москва, 24 апреля. Специалисты Высшей школы экономики предупредили о риске неконтролируемого распространения коронавируса через птиц, насекомых, диких и домашних животных, передают «Известия».

Исследователи считают, что эту угрозу необходимо учитывать и разработать для нее специальную систему мониторинга. С данной инициативой они обратились в Совет Федерации и к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Согласно китайским исследованиям, переносчиками коронавируса могут быть городские голуби. В то же время другие эксперты отмечают, что человеку заразиться коронавирусом от животного невозможно. Тем не менее ученые из ВШЭ говорят, что во время сезонной миграции миллиарды птиц преодолевают большие расстояния по всему миру, и именно они являются главным переносчиком паразитов и патогенов, в том числе гриппа, коронавирусов, возбудителей энцефалита.

«Пандемия, очевидно, не первая и не последняя, поэтому необходим системный и долгосрочный подход к проблеме. Отсутствие экспертного мнения о возможностях распространения вируса животными и социальная напряженность граждан поднимают в топ новостей околонаучные сообщения об опасности домашних животных», — говорит директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

Специалист подчеркивает, что превентивные меры, тем более с международным взаимодействием, в десятки, а то и в сотни раз менее затратны, чем рефлексия по поводу уже свершившейся эпидемии.

Ранее заместитель главы Россельхознадзора ветеринар Константин Савенков сообщал, что тест-системы для выявления коронавируса у домашних животных будут выпущены в России, передает RT. По его словам, исследования будут проводиться по всей стране.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.

