Командира британской субмарины заподозрили в проведении «антикарантинной вечеринки»

Лондон, 24 апреля. Командира британской атомной субмарины Королевского флота HMS Trenchant подозревают в организации «антикарантинной вечеринки».

Как пишут «Известия», после двухмесячного морского похода команда подводной лодки провела вечеринку на пристани рядом со своей субмариной на военно-морской базе Девенпорт.

Отметим, что атомная подлодка вышла в море до того, как в Великобритании были введены ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, а после возвращения 150 членов ее экипажа отправили на домашний карантин.

В качестве морального утешения капитан, имя которого не называется «из соображений безопасности», организовал барбекю и дискотеку прежде чем подводники отправились на берег.

Британский таблоид Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщил, что военно-морские власти инициировали расследование по данному факту.

«Командование увидело в этом нарушение, учитывая, что большинство жителей Великобритании находятся в самоизоляции. Организовать барбекю во время эпидемии было неправильным решением», — рассказал источник издания.

HMS Trenchant — одна из трех атомных подводных лодок в арсенале британского ВМФ, она относится к классу «Трафальгар» и оснащена крылатыми ракетами «Томагавк», способными поражать цели на расстоянии до 300 километров. В 2018 году субмарина пробила лед в районе Северного полюса в ходе совместных учений с ВМС США.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировано более 139 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, от осложнений умерли 18 738 человек, в списке выздоровевших — всего 712 пациентов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что переболевший COVID-19 премьер Британии Борис Джонсон вернется на работу в понедельник.