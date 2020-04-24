Истребители ВКС защитили воздушное пространство РФ от иностранных разведаппаратов

Москва, 24 апреля. Истребители ВКС РФ за неделю дважды поднимались для проведения перехвата у границ России. Об этом сообщает издание Минобороны РФ «Красная Звезда» со ссылкой на данные министерства.

«Из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграниц РФ два подъема истребителей. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — отмечает издание.

Как следует из приведенной инфографики, вдоль границ России воздушную разведку вел 21 самолет-разведчик, а также шесть беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих иностранным государствам. Все эти полеты проводились под наблюдением российских РЛС.

Также отмечается, что российские летчики выполнили 244 летные смены на 72 аэродромах в рамках боевой подготовки.

Напомним, что на прошлой неделе Федеральное агентство новостей писало о том, как пилот МиГ-31 ВКС РФ снял на видео встречу в воздухе с истребителем F-16 НАТО. Этот ролик появился на Youtube-канале Fighterbomber.

На кадрах записи можно видеть, как МиГ-31 приближается к F-16, и российский пилот приветствует летчика за штурвалом истребителя НАТО. Он машет ему рукой и показывает большой палец. После этого пилот F-16 удаляется.

Ранее США заявили о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски. При этом в заявлении указано, что самолеты ВКС РФ не нарушали американского воздушного пространства, передает «Газета.ру».