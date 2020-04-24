Мать и двое детей погибли при пожаре на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 24 апреля. Женщина и двое малолетних детей погибли при пожаре на Камчатке, открыто уголовное производство, сообщает региональное СУ Следственного комитета РФ.

«По факту гибели двух малолетних детей и их матери в результате пожара в помещении квартиры в поселке Усть-Камчатск возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — сообщают следователи.

Согласно данным МЧС, возгорание произошло 23 апреля вечером по местному времени в двухкомнатной квартире в населенном пункте Усть-Камчатск. На место происшествия прибыли 15 пожарных. Они ликвидировали пожар спустя полчаса.

Погибшим детям было 5 и 7 лет. Следователи устанавливают причину трагедии. По их словам, следствие проверит и даст уголовно-правовую оценку на предмет халатности действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее RT сообщало, что почти 300 человек эвакуировали из ТЦ «Гагаринский» на юге Москвы из-за пожара. Возгорание произошло в электрощитовой на подземной парковке.