В Петербурге развернут 5,5 тысячи коек для больных COVID-19

Санкт-Петербург, 24 апреля. Администрация губернатора Петербурга сообщила о развертывании 5,5 тысячи дополнительных коек для больных COVID-19 средней и тяжелой степени.

Об этом стало известно в ходе заседания координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Северо-Западном федеральном округе, которое провел полномочный представитель президента РФ в округе Александр Гуцан.

«В Петербурге до 28 апреля будут развернуты 5 483 койки для лечения коронавирусной инфекции средней и тяжелой степени в 14 учреждениях здравоохранения», — говорится в сообщении пресс-службы.

На случай негативного сценарий дополнительно разворачивается 1950 коек для пациентов с легким течением заболевания, которые не могут лечиться дома. Временные инфекционные отделения создаются на базе павильона «Ленэкспо», в пансионате «Заря» и инфекционном отделении горбольницы №20. Там будет размещено необходимое оборудование для диагностики. Резерв коечных мест создается также на базе семи федеральных медицинских учреждений, где могут быть размещены заболевшие в среднем и тяжелом состоянии.

Правительство Северной столицы зарезервировало около двух миллиардов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты, но в пока в городе отмечается дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Сегодня аппараты ИВЛ не купить, мы рассчитываем на помощь федерального центра», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На сегодняшний день в Петербурге зафиксировано 2458 случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений умерли 17 человек, 368 пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Петербурге из-за угрозы распространения коронавируса до 28 апреля продлено ограничение на посещение храмов прихожанами.