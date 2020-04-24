Банки предупредили россиян о новых уловках мошенников

Москва, 24 апреля. Российские банки в условиях пандемии коронавируса продолжают выявлять новые уловки мошенников с использованием социальной инженерии, чтобы выманить у клиентов личные данные и даже оформить на них кредит онлайн.

Пресс-служба Сбербанка сообщает, что аферисты начали учитывать текущую ситуацию с коронавирусом и предлагают людям медицинские услуги.

«Чтобы выманивать у клиентов персональные данные, мошенники при обзвоне могут использовать самые разные предлоги, в том числе актуальную повестку — получение фейковых пропусков на передвижение по городу, приглашения пройти медосмотр или сдать анализ на COVID-19», — отмечают в Сбербанке.

В Сбербанке отмечают, что у них используется сложная система аутентификации клиента, поэтому все попытки оформить кредит на чужое имя пресекаются. Представители банка говорят, что поползновения использовать чужие данные для онлайн-кредитования носят единичный характер.

Пресс-служба ПСБ сообщила, что в банк участились обращения от клиентов, которым звонили мошенники. Они используют классическую схему: под видом банковских служащих звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и пароли от онлайн-банка. В ПСБ отмечают, что все попытки злоумышленников тщетны.

Представители ВТБ сообщают, что количество попыток совершения мошенничества в отношении клиентов банка на фоне введения карантина в первой половине апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15%. В качестве основного приема — звонки клиентам от якобы банка.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что карантин привел к популярности стриминговых сервисов, так как просмотр фильмов и сериалов стал одним из главных домашних развлечений. Этим пользуются кибермошенники, создающие сотни доменов, которые маскируются под популярные сервисы вроде Netflix, чтобы сыграть на невнимательности жертвы и похитить ее деньги.