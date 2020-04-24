Вассерман сравнил с Освенцимом нежелание стран ГА ООН снять санкции из-за пандемии

Москва, 23 апреля. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман сравнил государства, которые заблокировали принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН российской резолюции о солидарности в борьбе с коронавирусом с комендантом Освенцима. Об этом он написал в авторской колонке для телеканала РЕН ТВ.

Вассерман указал, что решение этих государств отказаться снимать санкции привело к тому, что в Иран или Венесуэлу невозможно ввозить необходимые лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких и тесты на коронавирус.

«Никому из проголосовавших против помощи больным не икается. Уверен: спят спокойно. Как комендант Освенцима. Разве что его супруга немного переживала за огород, куда всё время падал пепел из крематория», — заявил Вассерман.

Публицист отметил, что заблокировавшие резолюцию страны «продолжат спать», даже если начнется голод, который может унести до 250 миллионов жизней. Затем, по его мнению, сильный страны предпримут попытку перекроить «мировой пирог», пишет газета «Известия».

«И тут главное — нам с вами быть готовыми и к отпору, а после — и к помощи несчастным. Время уже показало: им не поможет никто, кроме нас», — подчеркнул Вассерман.

Напомним, что официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано, отвечая на вопрос о письме группы депутатов Европарламента, потребовавших от ЕК «не допустить отмены санкций против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса», заявил, что руководство Европейского союза не видит проблем в сохранении антироссийских санкций в условиях пандемии, потому что они «не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом».