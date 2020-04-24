Тобрук добивается мира в Ливии, пока ПНС штампует вбросы о химоружии и наемниках

В своем заявлении фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) подчеркнул, что, несмотря на потери, борьба ЛНА против терроризма не напрасна — в освобожденные от боевиков районы вернулся мир. Хафтар также указал на разрушительную роль так называемого Правительства национального согласия (ПНС), пригревшего под своим крылом экстремистов и радикалов, и поспособствовавшего вмешательству Турции в дела страны. ЛНА продолжит свою борьбу в рамках контртеррористической операции «Аль-Карама».

Ливии нужен Президентский совет и новое правительство

Лидер Палаты представителей в Тобруке Агила Салех заявил о необходимости сформировать новые Президентский совет и Правительство, заняться Конституцией и организовать президентские выборы, а также избрать членов Парламента. Когда в 2014 году в Ливии стартовали террористическая операция «Ливийский рассвет» и контртеррористическая «Достоинство» («Аль-Карама»), в стране произошла похожая ситуация.

По словам Салеха, тогда Ливия разделилась условные Восток и Запад. Появилась острая нужда в политическом урегулировании ситуацию и новых выборах. В итоге были подписаны Схиратские соглашения, на основе которых было создано Правительство национального согласия. Срок мандата ПНС истек в 2018 году, с тех пор оно действует вне закона.

Вброс о наемниках и химическом оружии

Глава «МВД» ПНС Фатхи Башага ранее «отличился» очередным вбросом о химическом оружии и «российских наемниках» — он заявил, что наемники из РФ, якобы находящиеся в Ливии, использовали отравляющие вещества. Таким образом Башага попытался дискредитировать Россию, но его ложь не привела к желаемому ПНС результату. Глава «МВД» не смог предоставить доказательств своего обвинения.

Официальный представитель ЛНА Ахмад ал-Мисмари прокомментировал фейк о химоружии на русском языке, обвинив ПНС в поиске предлога для применения ВВС Турции. Этим целям служат и постоянные бездоказательные заявления о ЧВК «Вагнера».

Заигрывания с нацменьшинствами в Турции

Турция развернула мощную информационную кампанию, пытаясь оправдать свое военное вмешательство в дела других стран. ГосСМИ также попытались использовать фактор «национальных меньшинств»: Anadolu Agency разместило твит, который вскоре был удален, и показав, кого на самом деле поддерживает Турция. Агентство пело дифирамбы бандформированиям Мисураты, отмечая их высокую роль. Примечательно, что именно Фатхи Башага является главным представителем Мисураты, амбиции которого идет гораздо дальше главы «МВД» ПНС. Обращение Хафтара развеяло все мифы, навязываемые турецкой пропагандой.