Дана Борисова оголила грудь в прямом эфире Instagram

Москва, 24 апреля. Телеведущая Дана Борисова во время прямого эфира в Instagram с экс-участницей «Дома 2» Олесей Малибу призналась, что готова сделать скидку из-за пандемии коронавируса своим потенциальным клиентам на эскорт-услуги и показала грудь.

Девушки обсудили личные темы во время прямого эфира. Борисова поинтересовалась у Малибу, сколько та просит за свои эскорт-услуги. Звезда телестройки призналась, что выпить кофе с ней стоит 30 тыс. рублей

Телеведущая в ответ отметила, что готова сделать скидку потенциальным клиентам в условиях экономического кризиса, передает Пятый канал.

В завершении эфира Борисова оголила грудь.

«У нас все в форме. Все, как говорится, подтянутое», — заявила она.

Отметим, в начале недели профессиональный нарколог-психиатр Марат Агинян, с которым работает Борисова, заявил, что телеведущая сорвалась после нескольких лет воздержания от наркотиков и алкоголя. По его словам, это не значит, что Борисова снова будет употреблять наркотики и алкоголь. Специалист пояснил, что практически все излечившиеся от наркотической или алкогольной зависимости срываются в первые четыре года. Агинян добавил, что Борисова принимала не наркотики, а аптечные препараты.