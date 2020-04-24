Лукашенко подверг критике шаги ЕС по борьбе с пандемией

Минск, 24 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал шаги, которые предпринимают европейские государства в борьбе с коронавирусом. Он предупредил о второй волне заболевания из-за низкого иммунитета людей, которые находятся на самоизоляции.

«Опыт Западной Европы: они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей… И этот метод, нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400-600 человек в сутки, то есть коронавирус, если это коронавирус, бушует…» — заявил президент Белоруссии.

Как подчеркивает Лукашенко, люди после изоляции выходят на улицы ослабленными. По его мнению, в случае второй волны, эти люди находятся в группе риск из-за низкого иммунитета.

Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано более 8 тыс. зараженных коронавирусом, 60 пациентов умерли. За минувшие сутки в стране зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом (+741 человек).

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что за четыре месяца 2020 года в условиях пандемии коронавируса мир изменился до неузнаваемости, передает «Газета.ру». Он пожаловался, что союзники, создававшие десятилетиями с Белоруссией добрые отношения, и открывали границы, теперь разрушили отношения.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».