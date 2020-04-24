Метящий в вице-премьеры Украины Саакашвили поделилсся планами в случае назначения

Киев, 23 апреля. Экс-президент Грузии и бывший руководитель Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, чем займется на посту вице-премьера Украины, если президент Владимир Зеленский примет решение о его назначении.

По словам Саакашвили, первым делом он сфокусируется на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

«Работая в правительстве, я хотел бы сконцентрироваться на двух моментах: 1) переговоры с МВФ, 2) дерегуляция — очень важно, чтобы окреп малый и средний бизнес», — сказал Саакашвили в интервью изданию «Новое время».

Бывший политик также ответил на вопрос о том, как он намерен поступать с украинскими олигархами. По словам Саакашвили, важно «равноудаляться», и помнить, что в приоритете должен быть украинский народ. Существующую на Украине модель он назвал «феодальной экономической системой».

«Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики», — сказал он.

Напомним, в 2015 году Михаил Саакашвили получил украинское гражданство и получил должность губернатора Одесской области. В ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили с занимаемой должности, пишет газета «Известия».

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, когда тот находился за пределами страны. Позднее Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников. В феврале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован в Польшу.