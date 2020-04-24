Британские врачи подали иск к правительству из-за дефицита средств защиты

Лондон, 24 апреля. Двое британских врачей подали иск к правительству страны из-за нехватки средств индивидуальной защиты, сообщает Reuters.

В своем заявлении медики сообщают, что крайне обеспокоены ростом жертв среди работников сферы здравоохранения от коронавируса.

«Обязанность правительства в том, чтобы защищать своих медиков. Среди сотрудников сферы здравоохранения растет тревога, вызванная протоколами безопасности, которые изменяются безо всяких видимых причин», — отмечают врачи.

Недавно The Guardian сообщала, что британские врачи и медсестры столкнулись с острой нехваткой средств защиты во время пандемии. По данным издания, в королевстве практически иссякли запасы водоотталкивающих одноразовых хирургических халатов.

Правительство Великобритании объясняет нехватку средств защиты глобальным дефицитом. Коронавирус был выявлен у 30% британских медиков, в то время как у пациентов он выявляется в 23% случаев.

Согласно последним данным, в Соединенном Королевстве число жертв коронавируса превысило 18,7 тыс. Общее число инфицированных составляет около 138 тыс. зараженных.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что британские СМИ обвиняют правительство Бориса Джонсона в неспособности ответить на пандемию коронавируса — государство входит в тройку лидеров в Европе по уровню смертельных случаев от инфекции.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.