Пострадавшей от коронавируса европейской экономике выделят 540 млрд евро

Брюссель, 24 апреля. Лидеры 27 стран Евросоюза утвердили экстренную программу помощи европейской экономике, объем которой составит 540 млрд евро, сообщил журналистам глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы одобрили программу на 540 млрд евро, которая начнет функционировать 1 июня», — сообщил он.

Лидеры стран — членов Евросоюза поручили Еврокомиссии (ЕК) разработать параметры будущего долгосрочного фонда восстановления европейской экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Мишель добавил, что все участвующие в онлайн-переговорах согласились, что вопрос создания фонда восстановления европейской экономики является срочным. Еврокомиссии предстоит провести анализ потребности стран и секторов экономики и представить конкретные предложения.

Фонд будет поддерживать страны и сектора экономики, которые больше всего пострадали от карантинных мер во время пандемии COVID-19. Конкретные суммы пока не озвучиваются.

На заседании глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что входящие в ЕС государства должны увеличить свои взносы в бюджет сообщества с 1,2% до 2% ВВП на ближайшие два-три года. Эти средства понадобятся, по ее словам, для финансирования восстановления экономики после завершения пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Вечером 23 апреля «Газета.ру» сообщала, что от COVID-19 в мире скончались 189 308 человек. Всего за время пандемии положительный результат на тест на коронавирус получили 2 701 885 человек. Сейчас в мире коронавирусом болеют более 1,7 млн человек, из которых более 58 тыс. заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Во вторник глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе вызывает беспокойство, многие страны до сих пор находятся на начальной стадии эпидемии. Как передавал RT, по его словам, некоторые страны, столкнувшиеся с вирусом ранее, фиксируют возобновление вспышки.