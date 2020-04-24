Самоизолировавшийся Галкин записал видео с пародией на Ефима Шифрина

Москва, 24 апреля. Телеведущий и комик Максим Галкин продемонстрировал, как мог бы шутить на тему режима самоизоляции юморист Ефим Шифрин. Двухминутное пародийное видео Галкин разместил у себя в Instagram.

Видеоролик начинается со звонка лирического героя Галкина своей жене Люсе, в котором он сообщает, что оказался в полицейском участке вместе с тещей за нарушение карантинных норм.

«Мы же с ней вдвоем гулять пошли, нас остановили. Почему нельзя гулять? С собакой же можно гулять. Ну она показала на меня полицейскому, сказала, что я кабель. Она так гавкать начала — и так невнятно говорит, а в маске совсем непонятно. Но они не поверили. Я даже под дерево пописал и одному полицейскому на ботинок», — говорит лирический герой комика.

После этого персонажей доставили в отделение, где у правоохранителей возникла трудность с опознанием нарушителей карантина, потому что задержанные набрали вес во время самоизоляции. Также у зятя пропали отпечатки пальцев из-за тщательного мытья рук, а у тещи лицо приняло форму медицинской маски.

Затем Галкин начал рассказывать, как у лирического героя брали тест на коронавирус.

«Они засунули туда эту палочку с ваткой и давай туда-сюда тереть-тереть, ну она и вспыхнула. У меня же во рту как на бензоколонке — там этиловые пары», — говорит комик.

После этого стало очевидно, что герой не болен, и ему предложили сдать плазму.

Недавно дочь Галкина и Аллы Пугачевой Лиза поразила отца и других звезд российского шоу-бизнеса своими познаниями в сфере искусства. Комик разместил в Instagram видео, в котором задал дочери вопрос, знает ли она каких-либо живописцев. Девочка не смутилась и стала бойко перечислять одну известную фамилию за другой.