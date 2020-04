Самоизолировавшийся Галкин записал видео с пародией на Ефима Шифрина

Продолжаю ностальгический сериал «Наша эстрада о карантине»! Сидя дома, представил, как наши лучшие сатирики могут шутить о карантине. 4-ая серия - Ефим Шифрин

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Apr 23, 2020 at 7:53am PDT