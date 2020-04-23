Киевский экономист предрек нищету 60% украинцев после окончания карантина

Киев, 23 апреля. Карантинные меры нанесут тяжелый удар по украинской экономике, которая не сумеет быстро восстановиться после их отмены, заявил экономист Денис Долинский. По его словам, большинство малых и средних украинских компаний не возобновят работу, а доходы людей катастрофически сократятся.

По его словам, ситуация в стране является катастрофической. Он напомнил о четырех миллионах безработных, а также приехавших из-за границы на Украину «заробитчанах», которые вскоре тоже пополнят ряды безработных. Пережить карантинные меры, по словам Долинского, сможет только крупный бизнес, имеющий финансовую «подушку». Малый и средний бизнес не восстановится после остановки в апреле и мае.

Он подчеркнул, что если не будут приняты срочные меры, Украина не выйдет из кризиса, а наоборот погрузится в него на долгих три-четыре года. Пережить его смогут только крупные игроки на рынке, все остальные просто разорятся.

«Все остальные, у которых нет, а это более 60 процентов нашего населения, они будут нищими. Мой прогноз такой. И пока президент не поймет, что его окружают профаны, и пока он реально не возьмется за кадровую политику государства, к сожалению, будет пессимистический сценарий для нашей страны», — приводит слова Долинского издание «ПолитНавигатор».

Напомним, что карантин на Украине был введен 12 марта из-за коронавируса, 6 апреля власти страны ужесточили ограничительные меры: запретили собираться на улице в группы более двух человек, гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, а также посещать детские площадки.