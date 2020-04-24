Джума сравнил обращение Хафтара к ливийцам с ревом вожака

Тобрук, 23 апреля. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Аббас Джума прокомментировал выступление фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, обратившегося к ливийскому народу.

В своем заявлении Хафтар заявил о намерении ЛНА продолжить борьбу с террористами, пока все они не будут изгнаны из страны, а в оккупированные ими районы не вернется мир. Фельдмаршал также указал на интервенцию Турции и сирийских наемников, сражающихся за так называемое Правительство национального согласия (ПНС).

Джума отметил, что речь Хафтара можно сравнить с ревом вожака, который хочет приободрить свою стаю. Журналист подчеркнул, что более конкретных заявлений от фельдмаршала, вероятно, стоит ожидать после свежих новостей с линии фронта.

Следует отметить, что Халифа Хафтар призвал отказаться от ранее действовавших соглашений под эгидой ООН, целью которых являлось политическое урегулирование кризиса в Ливии. Эти договоренности не привели ни к какому результату и должны быть заменены на новые.

По словам Джумы, призыв Хафтара к ООН пересмотреть статут ПНС, давно утратившего свою законность, логичен и понятен

«Эта группа «политиков» доказала, во-первых, свою полную беспомощность по части принятия решений (взять хотя бы историю с захваченными российскими гражданами). А во-вторых, ПНС выражает скорее интересы вооруженных криминальных группировок, входящих в состав триполитанского МВД, чем интересы ливийцев. Имеющиеся социологические данные говорят о том, что даже в Триполи большинство не на стороне Сарраджа», — пояснил он.

В завершение журналист подчеркнул, что пересмотр статуса ПНС необходим, если целью ООН является достижение мира в Ливии. Он также добавил, что ПНС все равно будет признано незаконным органом, этот вопрос времени.