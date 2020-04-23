Преподаватель Йеля рассказал о «маразме» при оформлении рабочей визы в США

Москва, 23 апреля. На фоне прогрессирующего роста бюрократии в США получение рабочей американской визы стало «маразмом», заявил главный научный сотрудник Института философии РАН, старший преподаватель Йельского университета Борис Капустин.

«Рост американской бюрократии, рост неповоротливости, неуклюжести прогрессируют», — заявил Капустин.

По его словам, он проживает в США 20 лет и сознательно отказывается от грин-карты. Преподаватель каждые три года получает H1B — визу, которая дает возможность работать. В январе он возобновил процедуру, передает РИА Новости.

«Сама процедура и степень маразма, через который нужно пройти, чтобы получить визу H1B сейчас — в конце 2019 — начале 2020 года — это несопоставимо с тем, что было три года назад, уже не говоря о временах Клинтона и Буша-младшего», — посетовал Капустин, комментируя решения американских властей по иммиграции.

В среду президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США. По его словам, такое решение «гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии», передает RT.



Во вторник Трамп заявлял, что власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии COVID-19. Как передают «Известия», по словам главы Белого дома, миллионы американцев «пожертвовали своей работой» ради борьбы с коронавирусом. Поэтому теперь власти обязаны возвратить им долг: вернуть этим людям работу.