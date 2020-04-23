Facebook намерен сделать из WhatsApp «суперприложение» по примеру WeChat

Москва, 23 апреля. Сотрудничество американской компании Facebook и индийского холдинга Reliance Industries может трансформировать мессенджер WhatsApp в «суперприложение» по примеру китайского WeChat, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что данный шаг позволит сделать WhatsApp конкурентоспособным на азиатском рынке, в первую очередь в Китае и Индонезии, где пользователи предпочитают использовать «суперприложения» с широким функционалом. Разработчики считают, что в качестве тестового региона идеально подходит Индия.

Как отмечает IT-эксперт Александр Баулин, создание на базе мессенджера торговой платформы — заветная мечта для всех разработчиков. По его словам, создание таких приложений происходит в двух направлениях. Можно построить медиаимперию вокруг мессенджера по образу WeChat, а можно добавить мессенджер в финансовое приложение, по примеру Сбербанка.

«Понятно, что победитель получит популярный мессенджер, в котором все пользователи будут тратить деньги. И в этом плане в Индии у WhatsApp большая пользовательская база, а барьерами будут относительно низкая платежеспособность и большое количество малопродвинутого в плане технологий населения», — приводят слова Баулина «Известия».

Недавно стало известно, что Facebook вложил 5,7 млрд долларов в телекоммуникационную платформу Jio Platforms Limited, являющуюся частью Reliance Industries.

Ранее сообщалось, что Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифровки аудио в текст и возможностью создавать ботов. Обновленному мессенджеру дали имя ICQ New.