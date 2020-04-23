Посольство РФ в Эстонии отреагировало на истерику вокруг учебника с российским Крымом

Таллин, 23 апреля. Российское посольство в Эстонии напомнило, что решение о воссоединении Крыма с Россией является бесповоротным и окончательным. Свое заявление российская дипмиссия сделала в связи с недавним скандалом в Эстонии – в школьном учебнике была обнаружена карта Европы, согласно которой Крым является частью России.

«В связи с поднявшимся переполохом по поводу обнаружения «бдительным эстонским семиклассником» российского Крыма в своем школьном учебнике английского языка, используемом уже несколько лет, хотели бы отметить, что ни заклейка страниц учебников, ни даже их полная замена в целях борьбы с неугодными географическими реалиями никак не отменяют того, что подавляющее большинство жителей Крыма на референдуме в марте 2014 года высказались за возвращение в состав Российской Федерации. И это решение — окончательное и бесповоротное», — заявили российские дипломаты.

В российском посольстве отметили, что свершившийся факт воссоединения Крыма с Россией отражен в ряде интернет-сервисов, включая Google Maps, пишет газета «Известия».

Инцидент с эстонским учебником английского языка произошел несколько дней назад. Увидев, что полуостров в пособии отнесен к России, конгресс украинцев в Эстонии заявил свой протест, а его лидер Вира Конык направила соответствующее письмо главе Минобрнауки республики письмо по данному вопросу.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.