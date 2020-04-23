Эксперты дали неутешительный прогноз по срокам карантина в России

Москва, 23 апреля. Режим самоизоляции, введенный в России с 30 марта, может быть продлен и после 30 апреля. Решение о снятии или ослаблении ограничений будут принимать регионы в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Как сообщает «Экономика сегодня», анализ статистики заражения COVID-19 показывает, что ожидать снятие ограничений 1 мая не стоит. Большинство специалистов сходятся во мнении, что пик пандемии в России еще не пройден, а значит говорить о возможных послаблениях режима самоизоляции можно будет только после «выхода на плато». Предположительно, это должно произойти через несколько недель, возможно, к майским праздникам.

Если эпидемия на территории России будет развиваться по благоприятному сценарию, то плато продлится до середины июня, в худшем случае — затянется еще на несколько недель.

Пока эксперты крайне осторожно оценивают возможное полное снятие ограничительных мер в конце июня — середине июля. При этом в каждом регионе снятие ограничений будет происходить в разные сроки.

Роспотребнадзор разработал план, согласно которому в первые дни отмены самоизоляции предприятия должны работать на вынос и доставку, передавал RT. Позднее откроются сначала небольшие кафе, где должны стоять не более пяти столиков на одного или двух человек. Первое время банкеты будут запрещены, посуду советуют использовать одноразовую.

Некоторые страны Европы готовятся ослабить карантин. К примеру, в Австрии с 1 мая откроются торговые центры, а полное снятие карантина планируется в июне. Греция готова ослабить ограничительные меры в мае, если граждане продолжат строго соблюдать карантин. Финляндия может перейти от карантина к усиленному контролю за эпидемией.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Во многих российских регионах был объявлен режим самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости: сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн вечером в четверг рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в странах Европы. По ее словам, многие европейские государства еще не достигли пика распространения заболевания, передает «Газета.ру».