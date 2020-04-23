В России утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых

Москва, 23 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщает пресс-служба правительства.

«Утвердить ее поручил президент Владимир Путин», — сказано в сообщении.

16 апреля президент предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку квартир в новостройках. Согласно его инициативе, все что превышает этот показатель, будет субсидироваться государством.

Отмечается, что льготную ипотеку можно взять до 1 ноября 2020 года, процентная ставка сохранится на весь срок кредита. Программа действует на суммы до 8 млн рублей в Москве, Подмосковье Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также до 3 млн рублей в других субъектах РФ. Минимальный взнос составляет 20%.

Согласно прогнозам, льготная программа обеспечит выдачу до 250 тыс. новых ипотек.

Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать строительство жилья в РФ, несмотря на пандемию коронавируса, передает «Газета.ру». Глава государства подчеркнул, что возведение инфраструктурных объектов и жилья необходимо продолжать при строгом соблюдении санитарных норм и требований. Путин заверял, что строительный комплекс будет поддержан российскими властями. По его словам, это локомотив экономического роста, который потянет за собой другие отрасли.