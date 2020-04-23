ВСУ обстреляли из БМП поселок в ЛНР

Луганск, 23 апреля. Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли окраины населенного пункта Донецкий в Луганской Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, 23 апреля военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ подвергли обстрелу из вооружения БМП поселок Донецкий, который расположен на линии соприкосновения сторон в Донбассе. В ходе обстрела украинские силовики выпустили более 50 снарядов.

«Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы будут переданы в генпрокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93-й бригады и подчиненных ему военнослужащих», — отметил Осадчий.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.