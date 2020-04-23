Тобрук, 23 апреля. Фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию (ЛНА), заявил о высокой эффективности контртеррористической операции «Аль-Карама», отметив, что ЛНА намерена полностью искоренить терроризм из Ливии.

В ходе вечерней пресс-конференции, состоявшейся 23 апреля, фельдмаршал Халифа Хафтар обратился к ливийскому народу, подчеркнув, что турецкому вторжению в Ливию способствовал режим так называемого Правительства национального согласия (ПНС). При этом под эгидой ПНС действуют различные бандформирования, экстремисты и радикалы. Армия ЛНА продолжает очищать ливийскую землю от терроризма, несмотря на атаки боевиков. Радикалы были изгнаны из Бенгази и Дерны, вернув мир в освобожденные районы.

ЛНА, невзирая на потери в боях против джихадистов, намерена и дальше выполнять задачи по обеспечению безопасности, продвигаясь в Триполи до его полного освобождения. Войска Хафтара уничтожат всех террористов, засевших в захваченных Сабрате и Сурмане. По его словам, эти города в ближайшее время будут находиться под протекцией ЛНА.

Президентский совет ПНС погряз в коррупции, ограбив ливийцев и полностью разрушив экономику страны. ПНС завербовало сотни наемников, погрузив страну в хаос и предав собственный народ.

Хафтар указал на безрезультативность ранее действовавших соглашений под эгидой Организации Объединенных Наций, направленных на политическое урегулирование внутриливийского кризиса — фельдмаршал уверен, что от прежних договоренностей следует отказаться. Вместо этого для стабилизации обстановки в стране необходимо делегировать ЛНА полномочия по восстановлению Ливии.