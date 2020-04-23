Политолог Чаплыга перечислил последствия экономического краха Украины

Киев, 23 апреля. Украинское государство не способно выполнять свои социальные обязательства, однако правительство не хочет предпринимать шаги для урегулирования данной ситуации. Об этом заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

«Пенсии уже со следующего месяца платить физически нечем. Денег нет. Мы договорились со Всемирным банком, который даст нам 50 миллионов долларов на выплаты пенсий», — пояснил он.

Эксперт также добавил, что в бюджете нет средств на выплаты медикам и учителям. При этом продолжают сокращаться объемы экспорта украинских товаров.

«К ноябрю мы получим крах, кризис государственности, после чего поднять Украину будет нереально. Нужно будет поднимать ее частями. Соответственно, встанет вопрос о возможном «расшивании» страны, потому что поднять ее целостно будет уже невозможно», — подчеркнул Чаплыга.

По его словам, экономический крах Украины приведет к отказу Киева от нищих и проблемных территорий.

Ранее многие эксперты неоднократно заявляли, что власти Украины не готовы к набирающему обороты глобальному экономическому кризису, поэтому его последствия могут быть катастрофическими для Киева. К завершению очередного экономического кризиса Украина может превратиться в «измотанного инвалида».