Выплевывающий печенье пес покорил пользователей TikTok

Москва, 23 апреля. Собакам большинства пород строго запрещено есть сладости, однако сами питомцы этого не понимают. Владелец ретривера придумал оригинальный способ объяснить псу последствия поедания печенья.

На примере игрушечного динозавра хозяин показал своему псу, что его ожидает, если он продолжит таскать сладости со стола. Судя по тому, что пес выплюнул печенье, он доходчиво понял наставление хозяина.

Как отмечает «Ридус», видеоролик набрал уже более 4 млн просмотров в TikTok. Интернет-пользователи остались в восторге от реакции животного, облаченного в милую гавайскую рубашку.

«Так вот почему динозавры вымерли», — отмечает комментатор. «У меня тоже ретривер. Кража сладкого настоящая проблема. Тоже попробую», — вдохновился примером пользователем.

Ранее видеоролик с играющей в прятки австралийской овчаркой привело в восторг пользователей Twitter. Короткое видео разместил хозяин пса. В ролике можно наблюдать, как пес прячется под кроватью, а затем выглядывает, проверяя, ищут ли его или нет. Видео набрало тысячи лайков, а пользователи в комментарии восхищаются выражением морды животного.

До этого было опубликовано видео того, как сотрудники китайского зоопарка используют хитрый метод для того, чтобы уложить спать капризных панд.